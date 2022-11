Sequestro di droga in Basilicata: tre i napoletani arrestati con 23 chili di marijuana e piante di canapa alte due metri

Maxi sequestro in Basilicata: trovati 23 chilogrammi di marijuana, 36 sacchetti in cellophane già confezionati contenenti la droga e diverse piante di canapa indiana di altezza variabile tra l’1.20 e 1.80 m.

Sono tre i napoletani arrestati in flagranza di reato in una operazione anti droga tra i comuni di Moliterno, Sarconi e Spinoso. I tre uomini, di 39, 43 e 45 anni, sono residenti nella provincia di Napoli, gravemente indiziate dei reati di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I tre sono stati sorpresi all’interno di un casolare di campagna in una zona impervia, difficile da raggiungere, del comune di Moliterno, di proprietà di uno di loro. Sono stati colti proprio nel mentre attendevano alle fasi di preparazione per l’essicazione e imbustamento di un rilevante quantitativo di marijuana. Oltre alla marijuana imbustata sono state trovate anche le piante di canapa indiana messe ad essiccamento dopo averle eradicate da un fondo destinato alla coltivazione degli arbusti, contestualmente localizzato in un’area posta a confine tra i due restanti ultimi territori comunali citati. In quest’ultimo luogo, i carabinieri hanno accertato che le piante anzidette erano state coltivate a ridosso di un ruscello, dove sono stati rinvenuti e sequestrati i tubi ed una pompa idraulica utilizzati per la loro irrigazione.