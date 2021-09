«Serena Fasan non è stata strangolata», risolto il "giallo" della farmacista: morte naturale per la 37enne

CASTELFRANCO - Risolto il "giallo" di Castelfranco. Morte naturale per Serena Fasan, 37 anni, la farmacista trovata priva di vita in casa mercoledì scorso, nel suo appartamento di via Ponchini al civico 17 a Castelfranco. Questo il primo responso sulla base dell'autopsia eseguita oggi pomeriggio, 31 agosto, dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto su disposizione della Procura di Treviso, che nei giorni scorsi ha aperto un fascicolo per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati