Stroncata da una malattia, Serena muore a soli 32 anni

E' morta a soli 32 anni Serena Mercuri, da diverso lottava contro un male terribile che non le ha lasciato scampo. Stanotte, intorno alle 3, la tragedia. Sotto choc la comunità di Civitanova Alta, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia.



Lascia il papà Aldo, autista dell'Atac attualmente in pensione, la mamma Onelia Svigna, i nonni e gli zii. La salma della trentaduenne si trova presso la Sala di Commiato della impresa Soft in via Roma, a Montecosaro Scalo. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio, alle ore 17, nel piazzale antistante la chiesa di San Savino, a Civitanova Alta.

