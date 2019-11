Serena Mollicone, il padre Guglielmo ricoverato d'urgenza all'ospedale: è in condizioni gravissime

Guglielmo Mollicone, il papà di Serena, la ragazza uccisa 18 anni fa ad Arce, si è sentito male ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Frosinone. Come riporta l'agenzia Agi, l'uomo sarebbe in gravi condizioni, probabilmente a causa di un infarto. Fra qualche mese potrebbe cominciare il processo sull'omicidio di sua figlia: infatti il gup dovrà decidere se rinviare a giudizio la famiglia Mottola, l'ex maresciallo dei carabinieri Franco, la moglie e il figlio Marco, indagati per la morte di Serena.

Le accuse. Per il 13 novembre scorso era stata convocata l'udienza preliminare, ma è stata poi rinviata al 15 gennaio a seguito d'un difetto di notifica alla vedova del brigadiere Santino Tuzzi, morto in circostanze misteriose. Il gup Domenico Di Croce dovrà duqnue decidere se rinviare a giudizio per concorso in omicidio la famiglia Mottola, mentre il maresciallo Vincenzo Quatrale è sotto accusa per istigazione al suicidio del brigadiere Tuzi e l'appuntato Francesco Suprano è accusato di favoreggiamento.

L'omicdio. Serena Mollicone scomparve il 1 giugno del 2001 ad Arce e venne ritrovata morta due giorni dopo nel boschetto dell'Anitrella. Aveva i piedi e le mani legati con filo di ferro e scotch e la testa chiusa in una busta di plastica. Nel 2008, dopo sette anni, le indagini portarono alla caserma di Arce, dove Serena entrò intorno alle 11 del giorno della sua scomparsa e nessuno la vide uscire. La vide il brigadiere Santino Tuzi, che poi si tolse la vita dopo due giorni dall'ultimo colloquio con gli inquirenti.

