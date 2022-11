Sergio Staino come sta? Il vignettista dell'Unità ricoverato in coma farmacologico a Firenze

Ore di apprensione nel mondo della cultura e dell'informazione per Sergio Staino, vignettista e disegnatore, ricoverato all'ospedale Torregalli di Firenze in condizioni gravi. Stando a quanto fanno sapere le fonti sanitarie, l'ex direttore de "L'Unità", 82 anni, è in coma farmacologico, ma non si trova in pericolo di vita.

La carriera dello storico vignettista

Originario di Piancastagnaio, in provincia di Siena, Staino è il papà del personaggio Bobo, pubblicato per la prima volta nel 1979 sulla rivista "Linus" diretta da Oreste Del Buono. Collaboratore de "Il Messaggero", il vignettista ha proseguito la carriera a "L'Unità", giornale in cui ha ricoperto il ruolo di direttore nel 2016 e nel 1017, mantenendo la carica fino alla chiusura. A lui si riporta la fondazione del giornale satirico Tango, diventato nel 1987 un programma di Rai 3, Teletango.

Dopo aver pubblicato per diversi anni le sue vignette su "La Stampa", nel 2018 inizia a collaborare con "Avvenire", il sito "Tiscali Notizie" e "Il Riformista".

In una sua recente intervista all’Huffington Post aveva espresso un certo rammarico le spaccature all'interno del partito dei Dem: «Mi fa male vedere il Pd diviso nelle piazze della pace. Conte? Oggi è pacifista, domani chissà. Dal mio punto di vista, è disumano rifiutarsi di correre in soccorso di chi chiede armi per difendersi dall’invasione».

Il tweet di Letta

«Forza Sergio Staino forza!». Così Enrico Letta, segretario del Pd, su Twitter commentando la notizia del

ricovero del vignettista in ospedale a Firenze.