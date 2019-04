Sergio Zanotti ai pm: «Mi sono rivisto allo specchio dopo 3 anni, non mi riconoscevo»

Sergio Zanotti, chi è l'imprenditore rilasciato in Siria

Sergio Zanotti atterrato in Italia, era stato rapito in Siria 3 anni fa Sergio Zanotti, libero dopo tre anni di sequestro in Siria, è stato sentito questa mattina dagli inquirenti. Emotivamente provato, al punto che è stato necessario interrompere in alcuni momenti l'atto istruttorio. «Ieri mi sono visto per la prima volta allo specchio dopo tre anni - ha detto Zanotti - e ho fatto fatica a riconoscermi: sembro invecchiato di 15 anni».

Il nostro connazionale ha raccontato di non essere mai stato tenuto in catene. «Me le hanno messe solo per girare i video, poi postati su internet, come una sorta di messa in scena. In una giornata ho girato diversi video con cambi di abito e cambi di scenario».

Sabato 6 Aprile 2019, 15:46 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2019 16:28

