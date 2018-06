Choc in Sicilia, apre la porta dello sgabuzzino e trova un serpente di mezzo metro

Una sorpresa terrificante per un'anziana di Quartarella, nel ragusano: la donna ha aperto la porta di uno sgabuzzino e davanti agli occhi si è trovata un serpente di circa cinquanta centimetri. Momenti di panico per l'anziana signora che, in preda alla paura, ha subito richiuso la porta della stanza ed è corsa a chiamare aiuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Modica che, con l'aiuto di un esperto, hanno catturato il serpente.

Venerdì 8 Giugno 2018, 12:47 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 13:11

