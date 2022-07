Serra per la coltivazione di marijuana in camera da letto: tradito dalla “puzza”

Aveva allestita una serra per la coltivazione di marijuana in camera da letto. La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino italiano di 43 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Venerdì pomeriggio, gli agenti del Commissariato Bonola, a seguito di una notifica a carico del 43enne, si sono recati presso la sua abitazione in un condominio di via Punta Licosa.

Una volta aperta la porta dell'appartamento, i poliziotti hanno sentito un forte odore di marijuana e hanno notato della sostanza stupefacente nel soggiorno, per cui hanno proceduto a una perquisizione domiciliare.

All'interno della camera da letto è stata trovata una serra con relativo impianto di areazione-idrico, lampade temperate, 22 piantine di marijuana, cinque litri di liquido fertilizzante, sei panetti di hashish, diversi barattoli di vetro contenenti marijuana e più di 300 semi di marijuana. In casa è stato anche rinvenuto un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 3300 euro in contanti. Sono stati sequestrati in totale 535 grammi di marijuana e 1,1 kg di hashish.