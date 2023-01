Sesso nell'ascensore della metro a Milano: lui ha 19 anni, lei 52. Amanti focosi denunciati

Sesso in un ascensore alla fermata della metro Loreto a Milano. Un ragazzo egiziano di 19 anni ed una donna ucraina di 52 sono stati sorpresi mentre consumavano un rapporto sessuale, nonostante fossero in uno spazio pubblico, ed in pieno giorno, quando il traffico di utenti è molto elevato. In realtà la coppia è senza fissa dimora, e forse nell'impulso del momento, non ha trovato un posto migliore per fare sesso.

Ascensore del sesso

Chiaramente i due stranieri, beccati in flagranza sono stati denunciati dai carabinieri, per atti osceni in luogo pubblico. Entrambi già noti alle forze dell'ordine perché con precedenti penali, sono stati scoperti dai militari dell'Arma dopo essere stati chiamati dal personale di stazione dell'Atm.

Infatti sono stati i dipendenti dell'azienda trasporti milanese a controllare l'ascensore bloccato, perché tanti passeggeri che lo chiamavano da almeno cinque minuti non riuscivano a salire per essere trasportati in superficie. Quando finalmente l'elevatore è stato sbloccato, all'interno hanno trovato la coppia in atteggiamenti inequivocabili che ha fatto scattare la denuncia.