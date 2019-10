Propone di fare sesso con i carabinieri per evitare la multa: arrestata

Martedì 1 Ottobre 2019, 16:18 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2019 22:06

Propone di fare sesso con i carabinieri per evitare la multa . La donna, infatti, ha offerto ai militari dell'Arma una prestazione sessuale per evitare che comminassero una contravvenzione all'amico in auto con lei. Per questo è stata arrestata la donna di nazionalità romena di 33 anni. A stringerle le manette ai polsi i carabinieri di, in provincia di Foggia , che l'accusano di istigazione alla corruzione.La donna, nel corso di un controllo in via Gran Sasso, è stata fermata dai militari mentre era a bordo della sua auto insieme a due uomini. Il conducente, rumeno anche lui, era sprovvisto di patente di guida, mai conseguita. La 33enne per evitare la contravvenzione e il sequestro dell'auto, ha quindi pensato bene di proporre ai militari una prestazione sessuale. I carabinieri , sbalorditi, l'hanno arrestata per. La donna, sottoposta ai domiciliari, dopo la convalida dell'arresto è stata liberata.