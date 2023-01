Sesso sul marciapiede a Brescia, il video ripreso dalla finestra: «È uno sfregio alla città»

Una coppia fa sesso orale sul marciapiede a Brescia. La scena ripresa dalla finestra da un testimone. Il video che racconta il degrado urbano è stato condiviso dalla pagina Facebook “Brescia che NON vorrei”, dove ogni giorno arrivano segnalazioni sulla città lombarda.

Nelle immagini condivise dalla pagina e riprese da diversi quotidiani locali, si vedono due giovani che fanno sesso orale sul marciapiede di via Fratelli Bronzetti, a pochi passi dalla chiesa di San Nazario. Un residente ha filmato l'amplesso, avvenuto nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 gennaio. Sulla pagina social il post ha scatenato centinaia di reazioni.

I cittadini si sono indignati sia per il gesto, che per il luogo dove è stato fatto, ossia vicino a un'importante chiesa della città. «Un atto totalmente irrispettoso, è uno sfregio alla città», si legge. Ma c'è anche chi li difende. «Non fanno del male a nessuno. Ora rischiano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, con sanzioni che vanno da un minimo di 5mila a un massimo di 30mila euro.