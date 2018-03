Il video hard del professore fa il giro dell'Università: rubato sulla rete interna

Venerdì 30 Marzo 2018, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 12:38

Unprivato,, da qualcuno che era riuscito a violare l'account di untramite la rete interna dell'ateneo. Con tanto di insulti e minacce al docente, vittima di una grave violazione della privacy, da parte di alcuni studenti che avevano visto il filmato. È un vero e proprio caso, quello della sicurezza dei server dell'università diQualcuno è riuscito infatti ad accedere all', acquisendo conversazioni private, dati sensibili, corrispondenze via e-mail e soprattutto il filmato incriminato, girato probabilmente dallo stesso docente ma che doveva restare privato. Invece, quel filmato è stato girato in una, visto da studenti e colleghi dell'uomo. Il direttore del dipartimento ha già presentato unper chiedere indagini sull'accaduto, mentre il docente sarebbe decisamente sconvolto dalla vicenda.Provato e dispiaciuto, l'uomo ha anche dovuto subireanonime da parte di altre persone che frequentano l'università, studenti e forse anche qualche collega. La vicenda, all'interno dell'ateneo, ha destato clamore e scandalo. Ora la polizia postale dovrà tracciare tutti gli accessi aglie individuare quale newsletter è stata utilizzata per la diffusione del video. Come spiega La Stampa, che riporta la notizia : “Non dovrebbe essere difficile risalire alla traccia digitale lasciata da chi ha voluto fare un torto così grave al docente. L’ipotesi alternativa è che il professore abbia dato per eccessiva fiducia le sue password a qualcuno che poi lo ha tradito. Infine che sempre qualcuno abbia scoperto per caso la password che dava l’accesso alla casella di posta violata per poi farne un uso illegale. L’unico account? La possibilità che ad agire possa essere stato un hacker è - per ora - quella più remota”.