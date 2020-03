Esce per fare sesso con la prostituta: violato il decreto anti-Coronavirus e multato

Una prostituta e un suo cliente sono stati denunciati a Busto Arsizio (Varese) per aver violato le disposizioni del decreto che stabilisce le misure per il contenimento del coronavirus.



Entrambi erano residenti in altri comuni della provincia di Varese. Per i due, poiché si sono mossi nell'area a contenimento rafforzato senza alcuna giustificazione, è scattata la denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (articolo 650 del codice penale).

Ultimo aggiornamento: 18:06

