Sesso in spiaggia in pieno giorno davanti ai bagnanti: l'episodio è avvenuto a Viareggio, sulla spiaggia libera della Lecciona, nell'area dedicata ai bagnanti nudisti. A denunciarlo è stato il capogruppo della Lega in consiglio comunale Alessandro Santini, commentando dei video dei quali è venuto in possesso girati proprio tra le dune di sabbia del litorale e ha parlato di una «vergogna inaccettabile».

APPROFONDIMENTI SOCCORSI INUTILI Jesolo, bagno in mare con il mare mosso: morto tra le onde, choc in...

Jesolo, sesso sfrenato in spiaggia: scatta l'applauso dei passanti

I video online e la denuncia

La spiaggia per naturisti è stata recentemente inaugurata dall'amministrazione, ma di sicuro non era questa la destinazione finale immaginata dal sindaco. Non è quello che vuol mettere in discussione l'esponente dell'opposizione, piuttosto chiede - dopo aver visto i video girati da alcuni bagnanti - che venga messo un freno a episodi del genere. «Quello che si vede è inaccettabile. A me va benissimo che la gente stia senza costume, ma che diventi una spiaggia dove si può copulare alla luce del sole davanti a tutti non lo tollero. È uno schifo e non deve essere tollerato», dice. Santini chiede l'intervento delle forze dell'ordine per evitare che scene simili possano verificarsi nuovamente sotto agli occhi dei bagnanti.