Settantenne ucciso nel suo appartamento: il figlio portato in commissariato

Un uomo di 71 anni è stato trovato ucciso questa mattina nel suo appartamento a Legnano (Milano). Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato della cittadina lombarda e personale del 118. Il delitto sarebbe accaduto in ambito familiare. In casa, al momento del delitto, erano presenti la moglie dell'uomo e il figlio che è stato portato nel commissariato di Legnano per essere sentito. Testimoni hanno visto la moglie della vittima in compagnia dei soccorritori in evidente stato di choc ma senza ferite visibili.