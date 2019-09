La banda delle sexy ladre, shorts e curve in mostra per distrarre gli uomini e sfilare l'orologio

Giovedì 5 Settembre 2019, 15:58 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2019 16:07

Occhioni dolci, una frase carina, uno strusciamento di troppo. Pantaloni attillati, gonne corte e curve in bella vista. Sembra l'inizio di un sogno per molti e invece è la tecnica utilizzata da un gruppo di ragazze, già ribattezzate "la banda delle sexy", per derubare uomini incontrati per strada, selezionati rigorosamente sulla base dell' orologio che sfoggiavano al polso. I malcapitati pensavano di aver trovato l'amore estivo e invece il tutto finiva con un abbraccio veloce e la scomparsa del prezioso orologio dal polso.È da mesi ormai che idi tutta Italia sono impegnati con le scorribande di questa Banda Bassotti al femminile. Tanto che, solo dallo scorso giugno, si parla almeno di duecento colpi riusciti. Senza contare quelli senza denuncia. Le località preferite delle ladre? Quelle più turistiche, le più affollate e quelle costiere, come Genova, dove da inizio estate si contano almeno 20