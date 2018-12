Chi è Sfera Ebbasta: la discoteca a Corinaldo era piena per il suo concerto

Sabato 8 Dicembre 2018, 07:25 - Ultimo aggiornamento: 08-12-2018 07:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gionata Boschetti, meglio conosciuto come Sfera Ebbasta , è il personaggio musicale del momento. Con oltre 2 milioni di followers su Instagram, è il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify con l’album XDVR, pubblicato nel 2011. La vera ribalta di Sfera, però, avviene con la pubblicazione di altri due album: Sfera Ebbasta e Rockstar, l’album più venduto in Italia nel 2018. Rapper e trapper della nuova scena contemporanea italiana e internazionale, Sfera Ebbasta continua a voler far parlare di sè. Il nuovo brano Happy Birthday è disponibile in digitale e in rotazione radiofonica.