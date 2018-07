Sfere luminose nel cielo: ipotesi ufo in Italia

Lunedì 30 Luglio 2018, 11:57 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2018 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una decina di ragazzi hanno avvistato nella notte di sabato degli oggetti non indentificati nel cielo di Alba Adriatica. «Erano circa le 23.50 – racconta la quindicenne A.P. – quando abbiamo scorto nel cielo, dinanzi all’Hotel Atlas dieci sfere luminose, tra il verde ed il rosso, che danzavano armoniosamente nel cielo, si allungavano e si allineavano». In un primo momento s’è diffusa tra i ragazzi (di 15-17 anni) un certo divertimento per un fenomeno insolito, poi col seguire degli inusuali volteggi all’allegria è subentrata un certo timore. «Abbiamo subito notato che le luci in cielo non erano quelle determinate dai fari delle vicine discoteche perché altrimenti avremmo visto i fascio di luce puntato in alto oppure dalle solite lanterne cinesi».