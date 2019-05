Sfregia l'ex con l'acido, alle Iene confessò tre giorni fa: «Deve soffrire»

Sara Del Mastro, Solo tre giorni fa la donna che ha sfregiato con l'acido il suo ex , era stata intervistata dalle Iene. A chiamare la trasmissione era stato proprio Giuseppe:

Dopo che ho deciso di lasciarla, a causa della sua gelosia ossessiva, mi mandava in continuazione messaggi, dalla mattina alla sera





Ieri Sara lo ha aspettato in auto sotto casa, a Legnano, nel milanese, poi gli ha chiesto di avvicinarsi e quando lo ha visto scendere dalla macchina in compagnia di suo fratello gli ha lanciato dell' acido che era contenuto in un bicchiere.



Sfregia l'ex con l'acido dopo una lite a Legnano, l'uomo rischia di perdere un occhio , aveva raccontato all'inviata Veronica Ruggeri nel servizio che trasmetteranno domenica 12.Ieri Sara lo ha aspettato in auto sotto casa, a Legnano, nel milanese, poi gli ha chiesto di avvicinarsi e quando lo ha visto scendere dalla macchina in compagnia di suo fratello gli ha lanciato dell' acido che era contenuto in un bicchiere.

Lo sai che è stalking questo?

, aveva chiesto la giornalista alla donna.

Sì

. Ora il ragazzo si trova all’ospedale Niguarda, in gravi condizioni: ha ustioni di terzo grado sul 10% del corpo. Secondo quanto confermato dai medici l' acido gli ha lesionato il volto «con interessamento del globo oculare destro ed iniziale perdita del visus», il collo, il torace, l'addome e il braccio sinistro. Potrebbe perdere l'occhio.

Nonostante io sia riuscito a bloccarla - raccontava Giuseppe - lei mi telefonava con l’anonimo oppure cercava di agganciarmi sulle chat usando falsi profili

. Falsi profili che secondo l'uomo facevano riferimento sempre a Sara, e dove veniva insultato pesantemente con frasi come “stai attento a cosa fai, qualcuno prima o poi te lo mette in culo” e addirittura “uomo morto”. E poco dopo, sempre sui social, erano iniziati a comparire falsi profili di Giuseppe con nick name molto preoccupanti: “peppemorto”.



Giuseppe l’aveva denunciata e poi aveva deciso di incontrarla di persona. E lei stessa, registrata a sua insaputa, aveva ammesso lo stalking: E dopo avere ammesso di aver combinato di tutto di più, aveva spiegato di averlo fatto "perché volevo che passassi un quarto del male che avevo io dentro”. E gli aveva anche confessato di avere “assoldato” un ragazzo siciliano per farlo seguire, un uomo che “arriva dai bassifondi”.

Mercoledì 8 Maggio 2019, 17:49 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

», aveva risposto lei