Sfregiato dalla ex con l'acido, l'accusa di Giuseppe: «Sara in aula rideva»

Ultimo aggiornamento: 16:22

«Sara, in aula, rideva o sghignazzava. Non l'ho vista, l'ho solo sentita». Un'accusa choc, quella di, il 30enne operaio di Legnano che, nello scorso maggio, era stato, la 38enne«Non l'ho guardata, mi sono messo di spalle apposta perché non volevo neanche vederla», accusa Giuseppe, presente in tribunale a Busto Arsizio (Varese) per un'udienza del processo a carico della sua ex. Come riporta anche TgCom24, il giudice per l'udienza preliminare ha respinto la richiesta di patteggiamento presentata dai legali di Sara Del Mastro.