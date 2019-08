Sabato 31 Agosto 2019, 16:35 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2019 16:43

Un turista piemontese di Biella, Giuseppe Minnone, di 53 anni, è morto questa mattina mentre si trovava sulla spiaggia dello stabilimento “Luna Rossa” lungomare Trento, a Roseto degli Abruzzi (Teramo).Il 53enne, probabilmente, è andato in arresto cardiocircolatorio in seguito ad un malore e a nulla sono valse le manovre di rianimazione del personale sanitario del 118 di Roseto, giunto sul posto in breve tempo. Il pubblico ministero di turno ha disposto il trasporto della salma all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione locale