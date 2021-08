Caorle, ragazzo di Vicenza muore annegato a Porto Santa Margherita

CAORLE - Si è allontanato dall'appartamento delle vacanze, Antonio muore annegato a Caorle. È deceduto ieri sera Antonio Menna, 28 anni di Vicenza, ragazzo autistico che si trovava in vacanza con il papà a Porto Santa Margherita. Il giovane ieri sera, verso le 21.30, si è allontanato dall'appartamento delle vacanze senza avvisare i familiari. Quando il papà si è accorto poco dopo si è messo a cercarlo. Lo ha trovato in mare già privo di conoscenza. Il genitore, un medico in quiescenza, ha allertato il 118 cercando a sua volta di rianimare il figlio. Purtroppo ogni tentativo non è servito a salvare il ragazzo. Sul posto sono arrivati i carabinieri per le indagini di rito.

APPROFONDIMENTI VENEZIA/MARTELLAGO Cuoco 50enne annega mentre fa il bagno agli Alberoni VENEZIA Incidente a Pellestrina: barchino contro la briccola. Gravissima una...