Si apparta sul lago di Bolsena con due etti di hashish, arrestato giovane

I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Montefiascone, unitamente ai carabinieri della stazione, hanno effettuato durante il fine settimana dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di droga a Marta e Montefiascone.

Le pattuglie, in un'area poco frequentatasul lago di Bolsena, hanno sorpreso al buio un auto con due giovani in atteggiamento sospetto e li hanno perquisiti, trovando il guidatore in possesso di 85 grammi di hashish, e effettuata la perquisizione nella sua abitazione di Marta, hanno trovato altri 94 grammi di hashish oltre ad un bilancino di precisione e 255 euro in contanti; immediatamente il giovane è stato dichiarato in arresto.

Durante la prosecuzione del servizio perlustrativo le pattuglie hanno poi sorpreso un uomo a Montefiascone, che fermato e perquisito è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina ed è stato quindi condotto in caserma e denunciato per spaccio.

