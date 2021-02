Si spara un colpo pistola alla testa: era un ex direttore delle poste

Tragedia ad Alba Adriatica in provincia di Teramo. Questa mattina, verso le 7.30, un 68enne del posto, G.C., si è tolto la vita sparandosi un colpo alla testa. Il pensionato, ex direttore delle poste, ha compiuto il gestro estremo nella sua camera da letto in casa in via XXIV Maggio. L’arma era regolarmente detenuta. Sul posto il 118 e i carabinieri della locale stazione. Dopo la ricognizione cadaverica, il pm di turno ha firmato l’autorizzazione per la restituzione della salma alla famiglia per la sepoltura.

Ultimo aggiornamento: 15:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA