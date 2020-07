Si svegliano e trovano un’auto distrutta nel giardino: non si sa chi sia il proprietario

Quando si sono svegliati questa mattina e si sono affacciati alle finestre o sui balconi hanno trovato il recinto sfondato ed un’auto distrutta nel giardino. Il singolare fatto è successo questa mattina in un complesso di palazzine a Colleminuccio, in provincia di Teramo. È un vero e proprio mistero, perché nessuno si è presentato al pronto soccorso ed ha allertato le forze dell’ordine.



Ed è molto improbabile che chi era all’interno della vettura, dopo aver fatto un volo di qualche metro, per finire prima contro un grosso albero e poi contro un recinto, ne possa essere uscito completamente illeso. Al momento le forze dell’ordine, alleate dai condomini pensano si possa trattare di qualcuno che molto probabilmente, in preda ai fiumi dell’alcol sia finito furi strada e pur se ferito, ha preferito non recarsi in ospedale e non allertare i soccorsi per paura del ritiro di patente e di un probabile verbale. Comunque, molto probabilmente l’uomo o la donna ha fatto male i suoi conti, perché dalla targa o dal numero di telaio si riesce a risalire al titolare della macchina. Ultimo aggiornamento: 09:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA