Chieti, si uccide con il gas: sul petto la foto della moglie suicida tre mesi fa

Non ha retto al dolore per la morte della moglie, e così l’altro ieri, dopo aver pianificato il gesto, ha deciso di farla finita suicidandosi con il gas metano che alimenta la cucina della abitazione. La vittima è un uomo di 86 anni originario di Pianella ma che risiede a Chieti. I dramma si è consumato in una casa di San Martino, dove l’anziano, in seguito al suicidio della moglie, verificatosi tre mesi fa quando la donna si era lanciata dal balcone, viveva da solo.

L’uomo ho collegato il tubo del gas metano proveniente dalla cucina all’abitacolo della sua Fiat Panda, che era in garage, facendolo passare nel vano della ruota di scorta, dove c’è un foro, ed ha passato probabilmente tutta la notte steso sul sedile lato passeggero, fino a quando il gas inalato lo ha ucciso. Stringeva sul petto una foto della moglie ed un rosario, e questa circostanza fa ritenere in maniera inequivocabile che non avesse mai superato il dolore per la morte della coniuge.

