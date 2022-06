di Mauro Calise

Il colpo per le donne è durissimo. Un salto indietro di mezzo secolo. Un inferno di sofferenze e vite prigioniere di un destino non più libero, ma imposto per legge. Oltre al risultato immediato della scelta della Suprema Corte americana, c’è – ancora più fosco – lo scenario politico dove è maturato. Uno scenario in cui è messa in discussione una intera stagione democratica, la stagione...