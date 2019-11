© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assemblea del CNEL ha varato una consultazione pubblica per acquisire il parere dei cittadini sul tema della sicurezza stradale e sulla riforma del Codice della Strada, attraverso la compilazione di un questionario online, su https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Consultazioni-pubbliche/Sicurezza-Stradale L’iniziativa è indirizzata a tutti i cittadini, con particolare riferimento ai giovani e agli iscritti a tutte le organizzazioni sociali e produttive, ed è divisa in più temi tramite domande sulla cultura stradale; le condizioni di rischio; la sicurezza dei mezzi; la sicurezza delle infrastrutture; i controlli.La consultazione si inserisce in un piano più ampio di attività che ha già portato al deposito e al conseguente annuncio in aula alla Camera di 3 proposte di legge per accelerare la riforma del Codice della Strada.Sul fronte della sicurezza stradale, all’Italia resta poco più di un anno per la diminuzione del numero di morti per incidente stradale sotto i 2000, come previsto dal Piano UE 2010-2020. Obiettivo già mancato nel decennio precedente quando dalle norme comunitarie era prevista la riduzione del 50% delle morti da incidente stradale mentre in Italia si è attestata intorno al 42%. Nel nostro Paese, nel 2018, si sono registrati 3.334 morti e 242.919 feriti. Nei primi 9 mesi del 2019 gli incidenti stradali mortali sono aumentati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo gli ultimi dati di Polizia e Carabinieri, dati parziali ma tendenzialmente confermati dall’Istat nel rapporto annuale.