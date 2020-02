Sigarette, aumentano i prezzi: ecco tutti i rincari marchio per marchio

Aumentano i #prezzi delle #sigarette: ecco i marchi che da oggi costeranno di più https://t.co/daDLTqVWVW — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) February 18, 2020

Aumentano i prezzi delle sigarette . Infatti oggi l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha corretto al rialzo il costo di alcuni marchi. In media gli aumenti saranno compresi. Non tutte le marche saranno coinvolte, ma solo un determinato numero: tra i marchi coinvolti dal rincaro ci saranno ad esempioLEGGI ANCHE --> Fumo all'aperto, il divieto sbarca alle Camere: «Anche delle e-cigarette» , bianca, blu, camouflage e rossa: 4,60 euroblu e red: 4,60 euroverte: 4,70 euroe CHE blanco: 4,80 euroBlue 100’s, Blue KS, caps twice, Silver Blue, KS: 5 euro: 4,70 euro4,80 euroclassica e blu 5 euro100s, BLUE line, Blue Advance, Fuse Beyond. Gold: 5,90 europocket pack 4,90 euroGold Touch: 5,60 euro5,50 euro5,90 euro: 5,90 euroclassic SSL blue e rossa 5,90 euroazure, blue, filter Kings, red, blue e rod 100’s, beige, white: 5,20 euro