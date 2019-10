«Silenzio sulla corruzione», l'addio amaro di Cantone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 18 Ottobre 2019, 08:23

Dopo cinque anni e sei mesi, in anticipo rispetto alla scadenza fissata nel marzo prossimo, Raffaele Cantone lascia la presidenza dell'Autorità anticorruzione. Dalla prossima settimana, tornerà a fare il magistrato all'ufficio Massimario della Cassazione. L'addio, annunciato già a luglio, è l'occasione per fare il punto sulla corruzione in Italia negli ultimi tre anni. Le fonti del bilancio messo per iscritto e contenuto nel dossier conclusivo firmato da Cantone, sono le 117 ordinanze di custodia cautelare della magistratura italiana emesse in materia di corruzione dall'agosto 2016 all'agosto 2019.