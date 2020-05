Silvia Romano, alla fine della quarantena va in un centro estetico

Un centro estetico è la prima meta scelta da Silvia Romano alla fine della quarantena di 14 giorni, scattata quando l'11 maggio è tornata a casa a Milano dopo essere stata sequestrata per un anno e mezzo fra Kenya e Somalia. Con un velo beige a coprire la testa e le spalle e una mascherina bordeaux, la ragazza è uscita di casa verso le 14.30 assieme alla mamma, e le due si sono infilate rapidamente in un taxi che le attendeva di fronte al portone. Breve il viaggio in auto, fino a un centro estetico lontano pochi isolati.

