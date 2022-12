Silvia Salis sul taxi a Genova: «Ho chiesto di pagare con il bancomat, il conducente mi ha risposto “è finita la pacchia”»

Silvia Salis, il pos e la denuncia: l'ex campionessa genovese di lancio del martello e vicepresidente vicaria del Coni, ha raccontato sui propri canali social una disavventura capitata nelle ore scorse a Genova. La storia arriva dopo aver preso un taxi in direzione aeroporto.

Salvini: «Chi paga caffè con carta è un rompipalle». Sala: «Io lo pago con il cellulare, sono un rompipalle col botto»

Pos, obbligo rimane sopra i 60 euro. Nella Manovra resta il rialzo della soglia minima per i pagamenti

«Vedo il pos e chiedo di pagare con il bancomat i 32 euro della corsa - scrive Salis sul suo canale Instagram - ma il tassista mi dice di no, che ora lui non è più obbligato, perché “è finita la pacchia delle banche” e a lui servono i contanti. Di fronte alle mie obiezioni - prosegue - il tassista ha iniziato a urlare con arroganza “che ora lui può fare come vuole”.

Poi la conclusione amara della vicepresidente del Coni: «Ora, lui, può fare finalmente come vuole. Italia 2022».