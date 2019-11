Berlusconi ricoverato, Francesca Pascale in clinica: «Sta bene, oggi torna casa»

Francesca Pascale, compagna di Silvio Berlusconi, è uscita dalla casa di cura La Madonnina di Milano, in cui è ricoverato il Cavaliere dopo la caduta a Zagabria. "Bene", ha risposto salendo in auto a chi le ha chiesto come stesse il leader di Forza Italia. Esce "oggi, finalmente", ha aggiunto. L'infortunio al leader di Forza Italia venerdì al termine dei lavori del Congresso del Ppe. Qualche preoccupazione ma alla fine, i primi accertamenti effettuati a Milano, hanno escluso fratture delle grandi ossa , riscontrando solo un ematoma alla gamba.

Berlusconi cade a Zagabria al convegno Ppe, ricoverato a Milano: «Solo un ematoma»



Ultimo aggiornamento: 13:21

