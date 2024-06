Simone Borgese, la studentessa violentata: «Mi manipolò facendomi sentire in colpa perché non lo stavo aiutando»

«È stato un incubo, non sapevo come uscire da quella macchina. Mi sentivo ed ero in trappola». A dirlo la studentessa vittima della violenza a Roma lo scorso 8 maggio, per cui è stato arrestato il 39enne Simone Borgese. «Ringrazio la polizia per aver trovato il responsabile - aggiunge la 26enne - Faccio appello a tutte le ragazze che hanno subito abusi: non abbiate paura, denunciate».

Simone Borgese arrestato, ha violentato una studentessa in auto: era già stato condannato per aver stuprato una tassista nel 2015

La studentessa ripercorre i terribili momenti che hanno precduto la violenza: «Io continuavo a dirgli "nella tua macchina non salgo". E lui ha iniziato a farmi sentire in colpa perché non lo stavo aiutando.

Mi diceva "non mi stai aiutando in una situazione come questa", poi continuava a ripetere che aveva il telefono scarico. E ancora "se io mi perdo come faccio". È stato veramente un attore, un manipolatore. Non sarei mai salita sulla macchina di uno sconosciuto. Non sono stata abbastanza lucida per la situazione che si era creata, vedevo le macchine ferme da un lato e dall'altro della strada, il traffico, lui con lo sportello aperto».

Il racconto della studentessa violentata: «Mi hanno aiutato due ragazze»

La giovane subito dopo la violenza è stata lasciata a Villa Bonelli. Ha preso un treno e si è confidata con due ragazze che l'hanno vista sconvolta. «In quel momento io non avevo ben in mente che cosa fare ma sapevo solo che volevo starmene a casa e stare in un posto tranquillo - aggiunge - Sono state queste due ragazze che mi hanno aiutato a venire qui in questura a denunciare».

«Non mi sono pentita di aver denunciato perché era la cosa giusta da fare e il prima possibile», afferma la studentessa vittima dello stupro per cui è finito in manette Simone Borgese, già condannato per la violenza sessuale su una tassista nel 2015.