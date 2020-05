Guarisce dal coronavirus: Simone muore a 48 anni per un tumore rarissimo

Guarisce dal coronavirus ma muore per un tumore raro. Sembrava un dolore dovuto ad un problema dentale. Invece esami approfonditi hanno fatto emergere una situazione decisamente grave: si trattava di una rara forma di tumore oculare.

La chemio è cominciata immediatamente, ma complice anche la particolare emergenza sanitaria il male ha avuto il sopravvento e giovedì ha portato via per sempre Simone Gelain. Aveva 48 anni, abitava a Cittadella assieme ai genitori Francesco e Rosa. Lascia anche il fratello Domenico, la sorella Anna Maria, i cognati Gabriella e Marco. In tanti ora lo piangono per una morte che lascia davvero senza parole un intero paese della provincia di Padova.

