â€‹Cade con lo scooter con la fidanzata e muore a 18 anni, lo strazio social di Asia: «Vola in cielo come sai fare, tu amore mio»

Domenica 25 Marzo 2018, 20:54 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2018 23:06

Ancora un giovane vittima di un incidente stradale nella Marca: Simone Giupponi, 18 anni, non ce l'ha fatta dopo lo schianto di giovedì col suo scooter dove viaggiava anche la giovane fidanzata Asia. La coppia di ragazzi trevigiani sono stati centrati da un'auto all'altezza di un incrocio nelle vicinanze del duomo di Montebelluna.Simone si era rialzato, lamentando un forte dolore alle gambe, ma cercando subito di capire come stesse la sua ragazza. Nulla lasciava presagire la tragedia, ma le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate e, a causa dei traumi interni, il cuore di Simone si è fermato sabato sera.Il 18enne frequentava l'Ipsia Carlo Scarpa di Montebelluna, la grande passione erano le moto. Straziante il post d'addio che la fidanzata Asia gli ha dedicato su Fb: «Vola in cielo come solo tu sai fare amore mio. Sarai sempre nel mio cuore. Ti amo angelo mio, resti sempre dentro di me».