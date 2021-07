Simone Perin muore in un incidente con la moto, aveva 17 anni: dramma a Treviso

Incidente stradale mortale oggi pomeriggio a Ormelle (Treviso): un ragazzo di 17 anni, Simone Perin, di Ponte di Piave, ha perso la vita. Lo scontro un'auto, una Kia, e la sua moto è avvenuto verso le 17 nella frazione frazione di Tempio, all'incrocio tra via Piave e via Santa Maria del Palù. Sul posto è intervenuta tempestivamente un'ambulanza del Suem ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono a cura dei carabinieri di Susegana.

