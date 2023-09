Simone Picci, morto nell'incidente a Cagliari: a gennaio scampò a un altro schianto dove morì un amico, nel 2016 il papà ucciso durante una lite

Quattro morti e due feriti gravi. Questo il terribile bilancio dell'incidente avvenuto alle prime ore di oggi a Cagliari. A perdere la vita sono stati quattro giovanissimi: due ragazzi e due ragazze. Ma, adesso, spunta un dettaglio choc su una delle vittime: Simone Picci, 20enne di Cagliari.

Nella Ford Fiesta che si è schiantata, attorno alle 5, si trovavano Najibe Lavinia Zaher, 19 anni, Alessandro Francesco Sanna, 19 anni di Assemini, Giorgia Banchero, 24 anni di Assemini e, appunto, Simone Picci.

Simone era scampato a un altro incidente

Era riuscito a scampare ad un incidente mortale. Il 14 gennaio scorso, era rimasto coinvolto in un altro terribile schianto, avvenuto sull'Asse Mediano all'altezza dello svincolo per via Cadello in uscita dalla città. A bordo di una Smart, guidata dal suo amico e coetaneo Nicola Columbu, morto dopo due settimane di coma al Brotzu a causa di un brutto trauma cranico.

Il padre ucciso nel 2016

Simone era rimasto ferito, non gravemente, con 30 giorni di prognosi. Ma non è l'unico dramma vissuto dal giovane. Nel 2016, infatti, suo padre Sergio fu ucciso con un colpo di pistola durante una lite, poi degenerata, nel popolare quartiere Is Mirrionis a Cagliari. Una vita non facile, dunque, quella di Simone, che ha infine trovato la morte la scorsa notte.

Le altre vittime

Si stavano affacciando al mondo del lavoro e coltivavano speranze e passioni come tutti i coetanei, i quattro giovani morti nell'incidente stradale avvenuto questa mattina all'alba a Cagliari. Il 19enne di Assemini, Alessandro Francesco Sanna, aveva in programma di aprire una sua piccola attività nell'ambito della climatizzazione, ma continuava a coltivare il suo amore per il calcio. Giorgia Banchero, 24 anni, viveva nel quartiere Sant'Elia di Cagliari ed era una grande appassionata di dolci. Era figlia di un dirigente della squadra di calcio di Cagliari Vecchio Borgo: la gara di coppa Italia prevista per oggi è stata rinviata proprio per il lutto che ha colpito il dirigente. Doveva scegliere come proseguire gli studi ed eventualmente in quale facoltà iscriversi Najibe Lavinia Zaher, 19 anni di Selargius, figlia del consigliere comunale Omar Zaher. Nei suoi ultimi video Tik Tok appare mentre canta sulle note di artisti neomelodici e rapper di lingua araba.