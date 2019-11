Un imprenditore di 50 anni, di Latina, è stato denunciato per truffa, simulazione di reato e ricettazione. Aveva denunciato ai carabinieri, infatti, un parziale furto sulla sua Porsche per cercare di riscuotere i soldi dell'assicurazione, oltre 30.000 euro.



In realtà i pezzi mancanti dall'auto li aveva ancora lui e i carabinieri lo hanno incastrato con i numeri "seriali" dei vetri.