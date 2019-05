Giovedì 30 Maggio 2019, 15:49 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2019 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appena eletto sindaco, dovrà lasciare per la sospensione prevista dalla legge Severino il primo cittadino di Cogorno ( Genova ) Gino Garibaldi. «Sono amareggiato, non me lo aspettavo. Mi sembra tutto assurdo. Non ho mai preso soldi in anticipo, ho sempre presentato delle richieste per i rimborsi delle spese che sono state regolarmente accolte. Il Comune andrà avanti comunque, c'è un vicesindaco pronto a guidare l'amministrazione» ha dichiarato all'agenzia Ansa Garibaldi, uno degli ex consiglieri regionali liguri condannati oggi.