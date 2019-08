Schianto in auto: sindaco di Meduna e famiglia finiscono in ospedale

Venerdì 23 Agosto 2019, 15:28 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2019 19:58

MEDUNA DI LIVENZA (TREVISO) - Schianto nel ravennate,. È stato lo stesso primo cittadino,, a informare i concittadini di quanto accaduto."Purtroppo l'incidente di cui avete sentito parlare ha coinvolto la mia famiglia - ha scritto il sindaco sul proprio profilo Facebook - Volevo rassicurarvi che stiamo bene. Io ho solo qualche botta. Mia figlia Marta ha il collare e 10 punti in testa e mia moglie Marcella ha qualche costola rotta, un polso rotto e punti in testa. Grazie a tutti per i messaggi di affetto che ci avete mandato in queste ore".Tutto è al vaglio dei carabinieri di Ravenna, che stanno cercando di capire come mai l'auto di Pitton sia uscita di strada. Il sindaco l'altro giorno, alla guida di una Ssang Yong Kyron, stava percorrendo la strada statale Romea, tra il Reno e il ponte Bellocchio nel ravennate, quando all'improvviso è uscito di strada con l'auto che si è capovolta. Sul posto sono arrivate due ambulanze e l'elicottero del 118 che ha trasferito tutti in ospedale. Più tardi è stato lo stesso Pitton a rassicurare i concittadini. Centinaia i messaggi di cordoglio giunti al Sindaco e alla famiglia.