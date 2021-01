Covid, la pernacchia social del sindaco di Messina a Musumeci: «Non riapro le scuole»

Polemiche e sfottò su zona rossa in Sicilia e provvedimenti restrittivi. Continua il botta e risposta tra il sindaco di Messina Cateno De Luca e il presidente della Regione, Nello Musumeci. L'ultimo round attraverso un video, in cui il vulcanico De Luca prende letteralmente a pernacchie il suo "rivale". Nel video, in diretta da Fiumedinisi, il sindaco si lancia in una onomatopeica e personale interpretazione dell’ordinanza di Musumeci: una lunga e sonora pernacchia contro le misure restrittive imposte dll’ordinanza del governatore, e, su tutte, l’assurda idea di riaprire le scuole.

Il governatore aveva infatti confermato la riapertura parziale degli istituti, nello specifico materne, elementari e il primo anno di media, trovando, però, la ferma opposizione di De Luca. Quest'ultimo sta ultimando un'ordinanza in cui si vieta la riapertura degli istituti di ogni ordine e grado. Il provvedimento comunale verrà progressivamente analizzato in base all'andamento dei contagi con cadenza settimanale, prevedendo aperture e chiusure di attività commerciali e scuole. Quindi scuole chiuse come anche, per almeno una settimana, tutti i negozi e le attività di ristorazione, ad esclusione dei generi alimentari, supermercati, farmacie, tabacchini ed edicole ed assimilabili (ottici e parafarmacie).

