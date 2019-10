Sindrome di Duchenne, morto il secondo dei gemelli Quarta: aveva 40 anni

Era affetto dallafin dall'età di 4 anni, ieri notte è morto . Il 40ennesi è spento la scorsa notte all'ospedale Vito Fazzi di. Il suo fratello gemello Sergio, affetto dalla stessa sindrome, era morto nel 2016. I gemelli di Merine, frazione di Lizzanello, erano costretti all'immobilità in un letto, attaccati a un macchinario per poter sopravvivere. Marco Quarta avrebbe compiuto 41 anni il prossimo novembre.LEGGI ANCHEDallo scorso agosto era ricoverato al Vito Fazzi di Lecce per un intervento chirurgico. La storia dei due gemelli salentini aveva commosso l'opinione pubblica anche grazie alla forza del loro papà, Antonio, che ha lottato fino alla fine per sensibilizzare le istituzioni ed essere sostenuto nelle ingenti spese che doveva sostenere per garantire la vita ai suoi due figli. Nei giorni scorsi l'ultima battaglia per garantire l'assistenza di un fisioterapista a Marco, costretto ancora una volta ad aspettare.