Erica e la sindrome da odore di pesce, l'appello al ministro: «Necessaria ricerca sulla mia malattia»

Erica Astrea, la donna affetta da trimetilaminuria (TMAU), la malattia rara nota come sindrome da odore di pesce, ha lanciato un appello alle isitituzioni durante l'ultima puntata di ItaliaSì. Dopo l'intervista rilasciata a Leggo in cui ha raccontato le difficoltà quotidiane nel convivere dalla nascita con un disagio talmente forte da averla portata a fare pensieri estremi, la 35enne si è fatta nuovamente portavoce delle richieste di chi come lei è affetto da TMAU.



In Italia sono solo 15 i casi diagnosticati, altri 40 i sospetti. Erica è l'unica che ci mette la faccia e su Rai1, durante un faccia a faccia con Marco Liorni, lancia un appello al ministro della Salute Roberto Speranza: «Vorrei che fosse avviata una ricerca per questa malattia, anche se siamo pochi. E che venga riconosciuta come invalidante, perché comporta enormi disagi fisici».



