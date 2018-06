Venerdì 22 Giugno 2018, 15:57 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2018 18:27

Va in spiaggia e si punge un piede con una siringa priva di cappuccio. E’ avvenuto ieri pomeriggio sul litorale portorecanatese. La vittima è una 15enne di Recanati che aveva deciso di trascorrere la giornata in uno chalet del centro della città. Stamattina la madre si è recata alla stazione dei carabinieri di Recanati per sporgere denuncia. Sono in corso gli accertamenti da parte dei militari dell'Arma. Come da prassi la ragazza residente nella città leopardiana verrà sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari previsti in casi come questo.