Siu, influencer di Biella in fin di vita con un foro al petto. Il marito: «È caduta in casa»

Una giovane donna di Biella, Suokaina El Basri, conosciuta su Instagram come Siu, 30 anni, modella e influencer, è in condizioni gravi all'ospedale Maggiore di Novara, dov'è stata trasportata dopo un primo ricovero a Biella. «Mia moglie si è ferita, è caduta in casa» ha raccontato il marito. Il presunto incidente, che risale a giovedì 16 maggio sarebbe avvenuto in casa a Chiavazza. Il foro nel petto della donna, però, e il tanto sangue trovato in casa hanno insospettito medici e polizia. Siu è ora ricoverata in terapia intensiva.

Che cosa è successo

È stato il marito Jonathan Maldonato, giovedì scorso, a chiamare il 118. Ma quando i soccorritori sono arrivati in casa della coppia c'era troppo sangue per trattarsi di una caduta accidentale. Soukaina El Basri giaceva a terra con un foro nel petto. Mentre l’ambulanza la trasportava d’urgenza all’ospedale di Novara, Siu, ancora cosciente, ha ripetuto la versione del marito: una caduta accidentale contro lo spigolo di una cassettiera.

Ora Siu è in terapia intensiva, in prognosi riservata, dopo aver subito un arresto cardiaco. Le sue condizioni sono stabili ma critiche, e nessuno può avvicinarla, nemmeno il marito e la sua numerosa famiglia, giunta dal Marocco. Un isolamento per permettere alla Procura di Biella di indagare.

Siu e il marito: chi sono

L'influencer marocchina di 30 anni è esperta di cosmetici ,abbigliamento e consigli di moda e conta oltre 80 mila follower su Instagram. Lei e il marito Maldonato hanno due bambine di cinque e sei anni. Il coniuge lavora come dipendente in un’azienda di caffè e nel mondo social si fa chiamare Jonny Jonathan.

Gli inquirenti stanno scoprendo una realtà ben diversa da quella che appare sui social: «Non una coppia felice», rivelano fonti vicine all’inchiesta.

Video e messaggi consegnati da familiari e amici di Siu agli investigatori testimoniano una crescente tensione e infelicità, confermata anche dalle due figlie piccole. La casa della coppia è stata posta sotto sequestro e la polizia scientifica sta cercando indizi che possano spiegare l’origine della ferita di Siu. Al momento, il marito non è formalmente indagato, ma l’attenzione degli inquirenti è tutta su di lui. Ora l'uomo si è trasferito a casa dei genitori.