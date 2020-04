Coronavirus, sconto Sky per lo sport «cancellato» dalla pandemia: assalto alla piattaforma per il benefit e i profili degli utenti impazziscono

Coronavirus e isolamento, quanto tempo si passa davanti alla tv e quanti si sentono orfani del grande sport: ma forse non tutti sanno che è possibile avere uno sconto sui pacchetti Sky per gli eventi cancellati dalla pandemia. L'informativa agli abbonati non è stata diffusa tramite i messaggini «lanciati» dal decoder, ma telefonando al servizio clienti o entrando sul sito (area Fai da te) si scopre che l'agevolazione è prevista: basta chiederla. E conviene farlo anche subito, perché decorre dal momento della domanda. Attenzione però: dato il numero elevato di accessi per attivare il benefit, la piattaforma sta subendo rallentamenti e si stanno verificando molte situazioni di errore che modificano i profili dell'utente. Quando la richiesta è stata accolta, perciò, conviene controllare che tutti gli altri servizi compresi nell'abbonamento siano ancora attivi (può succedere ad esempio che «scompaiano» i contenuti on demand) e, nel caso di anomalie, richiedere l'assistenza di un operatore al telefono.



La vicenda è stata seguita da vicino dalla Federconsumatori. «Nei giorni scorsi - si legge in una nota - abbiamo messo in evidenza una problematica segnalata alle nostre sedi da numerosi cittadini che, in seguito all’interruzione delle competizioni sportive causata dalla pandemia, si lamentavano di dover pagare per abbonamenti sulle pay tv diventati inutilizzabili. Chi ha acquistato un pacchetto sport, si trova di fatto, a non poter utilizzare il prodotto pagato. Come Federconsumatori ci siamo messi in contatto con gli operatori per individuare una soluzione e proprio per questo accogliamo favorevolmente la decisione di Sky di applicare uno sconto agli abbonati: la riduzione del canone mensile può essere richiesta dai titolari di Sky Sport e Sky Calcio nell’area “Fai da te” del sito».



Federconsumatori sottolinea che sarebbe stato preferibile «assistere ad una diversa gestione del problema, almeno sotto il profilo della comunicazione: sarebbe opportuno, ad esempio, diffondere la notizia attraverso i consueti messaggi che Sky invia i propri abbonati, invece di pubblicare una semplice nota sul sito web, a cui non tutti i clienti accedono quotidianamente. Sarebbe poi stato opportuno prevedere l’applicazione dello sconto stesso non in questi giorni ma con modalità retroattiva, a partire dall’inizio della pandemia, nonché prevedere anche modalità alternative di presentazione della richiesta. La piattaforma dell’azienda sta registrando forti rallentamenti e malfunzionamenti a causa dell’elevato numero di accessi: in caso di messaggi di errore da parte del sito stesso, è preferibile attendere qualche ora prima di ritentare. Tutto ciò tenendo comunque presente che lo sconto è attivo dal momento di invio della richiesta, quindi è anche consigliabile non rimandare troppo».



