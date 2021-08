Genitori con 2 figli piccoli si perdono sul sentiero del Castello di Zumelle: salvati dal Soccorso alpino

BELLUNO - Attorno alle 13 di oggi - 14 agosto - il Soccorso alpino di Belluno è stato allertato per una famiglia di Borgo Valbelluna in difficoltà nella zona vicino a casa del Castello di Zumelle.

Padre, madre e due bimbi di 4 e 6 anni, erano partiti appunto dalla vicina da Villa di Villa, a Mel, risalendo il corso del torrente Terche per poi spostarsi sul torrente Rui che porta alla Grotta Azzurra. Arrivati a un certo punto, però, bloccati dalle pozze d'acqua, gli escursionisti si sono spostati dal greto, provando a risalire lungo una scarpata, finché si sono trovati bloccati sotto una parete di 15 metri, impossibilitati a ritornare sui propri passi.

Fortunatamente da quel punto con copertura telefonica hanno dato l'allarme, fornendo coordinate abbastanza precise, anche se poi i soccorriori arrivati in zona non sono più riusciti a contattarli. Dalle indicazioni, la squadra è riuscita a raggiungere la famiglia e, dopo aver attrezzato la sosta, uno alla volta li ha calati, prima per 60, poi dopo essersi spostati più a lato per altri 20 metri. Una volta sul greto, soccorritori e famiglia sono risaliti al Castello di Zumelle.

IN FRIULI

Il Soccorso alpino e speleologico è stato impegnato oggi in tre distinti interventi sulle vette del Friuli. Ad Ampezzo (Udine) la stazione del Cnsas di Forni di Sopra è stata allertata dalla centrale operativa per un'escursionista di 40 anni, di Brescia, caduta sul sentiero Cai 238, che dal rifugio Tita Piaz porta a malga Colmaier nelle Alpi Carniche. La caduta è avvenuta a quota 1400 metri, non distante dal passo, e l'escursionista, in vacanza a Sauris, si è procurata un trauma cranico e la fuoriuscita della rotula. È stata trasferita in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo. A Tarvisio ( Udine) è stato recuperato dall'elisoccorso regionale Fvg, con l'aiuto dei tecnici del Cnsas di Cave del Predil, un escursionista di 23 anni, anch'egli residente a Brescia, che aveva chiamato il numero di emergenza dalla cima delle Ponze, nelle Alpi Giulie orientali: era bloccato e non riusciva più scendere. Il recupero con il velivolo è stato ostacolato dal forte vento. Ad Andreis ( Pordenone), un uomo di 53 anni, di Orsago ( Treviso) si è sentito male per disidratazione sul monte Raut, nelle Prealpi Carniche, a quota 1300 metri. Sul posto una volta attivata la stazione di Maniago del Soccorso alpino è stato inviato l'elisoccorso da Pieve di Cadore ( Belluno). L'uomo è stato recuperato dall'equipe sanitaria presente a bordo, calata con il tecnico di elisoccorso sul posto. Dopo essere stato stabilizzato, l'uomo è stato recuperato con il verricello e portato all'ospedale di Pordenone: le sue condizioni di salute non sono gravi.