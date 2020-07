Cade sul Gran Sasso, soccorso alpinista aquilano di 54 anni

Incidente in montagna. Nella zona del teramano, è stato soccorso e tratto in salvo DL.M., aquilano di 54 anni. L'alpinista è caduto e ha riportato la distorsione della caviglia che non gli permetteva più di scendere. Le operazioni di recupero si sono appena concluse. L'elicottero del 118, con a bordo il team del Soccorso Alpino e Spelelogico, sta operando sul Gran Sasso, in Abruzzo, versante teramano. Un alpinista si è infortunato sullo Spigolo di Paoletto, un noto itinerario alpinistico della parete Nord del Corno Piccolo.



Ultimato il recupero l’elicottero tornerà sul Gran Sasso per l’intervento di soccorso di un escursionista sulla via Normale di Corno Grande.

