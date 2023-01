Francesca Florio, molestie online alla divulgatrice su Instagram: «Ecco cosa accade a una giovane donna avvocato»

«Ecco cosa accade a una giovane donna avvocato». É il titolo dato a un video da Francesca Florio, su instagram «Checcaflo». La giovane avvocato, nata a Napoli ma residente a Roma, diffonde nozioni di diritto spiegate in modo semplice sul social del gruppo Meta. Invece dei numerosi like a cui è abituata, visto il seguito di 183mila follower, si è trovata però a ricevere numerose critiche e commenti sessisti.

Tutto nasce sul posto di lavoro: nello studio legale in cui è impiegata riceve per email da un uomo sconosciuto una foto di un pene. Segnalato ai colleghi, l'episodio finisce in rete per mano di uno di questi. Nello specifico, la foto e la spiegazione della circostanza vengono pubblicati in un gruppo facebook dedicato agli avvocati con oltre 15mila iscritti. Seguono quindi i commenti più disparati dei membri del gruppo: c'è chi sostiene che «alla collega piaccia», che lei «si faccia pagare così» e anche chi ironizza soprannominando la giovane avvocando «principessa sul pisello». Commenti che hanno impressionato e deluso Francesca Florio, che ha raccontato il tutto in un video sul suo profilo. La giovane avvocato confessa che a stupirla - in senso negativo - è stata la reazione inappropriata dei colleghi, anche di quelli più grandi, di fronte a quella che i membri della categoria avrebbero dovuto riconoscere per quello che è, cioè una molestia.

Florio denuncia che quei «commenti pieni di misoginia, ostilità e sessismo» che le sono arrivati «aderiscono al messaggio del molestatore». La giovane avvocato ha deciso di condividere questa spiacevole esperienza con i suoi follower non senza paura, ma spinta dalla necessità di parlare. Francesca Florio si dice delusa e amareggiata, e lamenta soprattutto l'assenza di solidarietà e di decoro, ma anche della probità della professione, mancante in avvocati che «decidono di comportarsi come bulletti online» che non forniscono occasioni di replica. Un tema, quello delle molestie online, che è molto sentito e che ha portato a 12 denunce per il caso dei commenti denigratori fatti alla foto della nuotatrice Linda Cerruti.